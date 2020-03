Zudem gibt es eine Änderung bei den Coronavirus-Tests. Diese führten bisher im Aargau nur die beiden Kantonsspitäler Aarau und Baden durch. Neu können alle Kliniken und Hausärzte im Aargau die Tests durchführen, meldet der Kanton weiter. In anderen Kantonen war dies von Anfang an so. Im Kanton Solothurn können Hausärzte seit rund zwei Wochen einen Corona-Test durchführen.