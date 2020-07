Trotz Isolation in den Ausgang: 280 Menschen müssen in Quarantäne

Am Donnerstagabend stellten die Solothurner Behörden rund 280 Personen unter Quarantäne.

Grund ist eine positiv auf Covid-19 getestete Person, die trotz angeordneter Isolation übers Wochenende an zwei Veranstaltungen in Grenchen teilgenommen hatte.

Ob es dabei zu weiteren Corona-Ansteckungen gekommen ist, ist laut Mitteilung des Kantons noch offen.

Weil die infizierte Person wissentlich die Isolation missachtet hat, prüfen die Behörden nun rechtliche Schritte.

Es könnte ein Ausflug mit teurem Nachspiel werden: In Grenchen nahm am letzten Wochenende jemand an zwei Veranstaltungen teil, obwohl die Person zuvor positiv auf Covid-19 getestet wurde und davon auch Kenntnis hatte. Der Kanton Solothurn informiert am Freitag, dass wegen der missachteten Isolation nun 280 Personen unter Quarantäne gestellt werden mussten, weitere Ansteckungen seien nicht ausgeschlossen.

Laut Mitteilung des Kantons erfuhr das Solothurner Contact-Tracing-Team am Donnerstagabend vom folgenschweren Ausflug. Sofort habe man bei den zwei betroffenen Veranstaltungsorten – dem Parktheater in Grenchen und dem Club Joker – die Präsenzlisten der Gäste angefordert und umgehend die rund 280 Besucherinnen und Besucher sowie die Mitarbeitende via SMS informiert. Diese Personen müssen sich wegen der möglichen Ansteckung nun ihrerseits 10 Tage in Quarantäne begeben.

Es droht eine Busse

Unklar ist Stand Freitag, ob die infizierte Person bei ihrem Ausflug weitere Leute angesteckt hat. Aktuell wisse man von keinen zusätzlichen Infektionen. Definitiv zeigen werde sich das aber erst in den nächsten Tagen, schreiben die Behörden.

Klar ist hingegen, dass die Missachtung der Quarantäne ein Nachspiel haben wird. Laut Mitteilung prüfen die Behörden rechtliche Schritte gegen die infizierte Person. Und das könnte durchaus happige Folgen haben. Gemäss Epidemiengesetz des Bundes, kann die Missachtung einer angeordneten Massnahme mit Busse bis zu 5000 Franken bestraft werden.

Der Kanton Solothurn betont in seiner Mitteilung, man habe bei der infizierten Person keine Anzeichen gehabt, dass sie die Isolation missachten könnte. Man habe die Massnahme wie üblich mit regelmässigen Anrufen kontrolliert, dabei habe sich die Person kooperativ gezeigt.