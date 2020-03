Die Behörden betonen, dass der Schulbetrieb in Spreitenbach weitergeht. Nur der Kindergarten Langäcker mit seinen zwei Abteilungen sei betroffen. Dort würden zwei Klassenlehrpersonen unterrichten. Diese seien nun in Quarantäne. Dazu sechs weitere Personen, die in diesem Kindergarten Teilzeitpensen hätten, z. B. für Rhythmik oder für Deutsch-Zusatzunterricht.

Auswirkungen auf die anderen Kindergärten und Schulhäuser in Spreitenbach habe der Fall Langäcker nicht, unterstreicht Simone Strub, die Sprecherin des Aargauer Bildungsdepartements. Es könnten allerdings einzelne Lektionen ausfallen an verschiedenen Orten, nämlich jene, welche die Teilzeitlehrpersonen erteilt hätten, die nun in Quarantäne sind.

Grundsätzlich sei es so, dass im ganzen Aargau der Schulbetrieb normal weitergehe. Ob der Unterricht ausgesetzt werde, ordne nur das Bildungsdepartement beziehungsweise der kantonsärztliche Dienst an.