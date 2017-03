Olten: Chaos bei den Stadtratswahlen

Verwirrung in Olten: Die Stadtkanlzei hat soeben ihre Mitteilung zu den Wahlen in den Stadtrat korrigiert. Die bisherige Iris Schelbert (Grüne) und Marion Rauber (SP) müssen offenbar doch für einen zweiten Wahlgang antreten, heisst es in einer Mitteilung.

Ursprünglich hatte die Stadtkanzlei kommuniziert, die beiden Frauen könnten auch in stiller Wahl gewählt werden. Das stimmt nicht. Und: Alle Kandidierenden können sich für einen zweiten Wahlgang melden. Das Rennen bleibt also offen.

Gewählt sind die drei Bisherigen Martin Wey (CVP), Thomas Marbet (SP) und Benvenuto Savoldelli (FDP).