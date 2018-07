Im aargauischen Birmenstorf sollen über 13 Hektaren Landwirtschaftsland umgezont werden. Das ist eine Fläche so gross wie 18 Fussballfelder. Wo heute Gemüse unter freiem Himmel wächst, sollen künftig Gewächshäuser errichtet werden.

Birmenstorf ist kein Einzelfall. Schweizweit gibt es immer mehr Gewächshäuser. Christoph Carlen, Agrarwissenschaftler bei Agroscope, dem Forschungszentrum des Bundes für die Landwirtschaft, sieht viele Vorteile.

SRF News: In Birmenstorf soll die Fläche für Gewächshäuser um über 13 Hektaren vergrössert werden. Wie ist das andernorts, Christoph Carlen?

Christoph Carlen: Die Fläche mit Gewächshäusern hat in der Schweiz in den letzten 10 Jahren um 30 Prozent zugenommen. Derzeit haben wir 450 Hektaren Gewächshäuser in der Schweiz. Und die Tendenz ist weiter steigend. Es gibt grosse Projekte im Seeland, im Wallis, in Genf und eben auch im Aargau.

Was sind die Vorteile von Gewächshäusern?

Die Pflanzen sind geschützt vor der Witterung. Dadurch ist das Wachstum viel regelmässiger und die Wachstumsdauer viel länger. Wenn es im Freien kalt ist, kann man mittels Heizen die Vegetationsperiode verlängern. Und der Ertrag ist viel höher, bei Tomaten oder Salat sechs- bis siebenmal höher.

Braucht es auch weniger Pestizide, wenn die Pflanzen nicht unter freiem Himmel wachsen?

Ja, es braucht weniger Pestizide, weil die Blätter nie nass werden und sich keine Krankheiten darauf entwickeln können. Zudem muss man auch kein Unkraut bekämpfen in Gewächshäusern, weil die Kulturen in Substrat angebaut werden oder der Boden mit einer Plastikfolie abgedeckt wird. Überdies braucht es im Gewächshaus weniger Wasser. Wird zu viel Wasser gegeben, bleibt es im Kreislauf und wird rezykliert.

Wo sehen Sie die Nachteile von Gewächshäusern?

Nachteile sind die hohen Installationskosten und der Energieverbrauch. Wobei es beim Energieverbrauch in den letzten Jahren grosse Fortschritte gab. Heute sind die Gläser viel besser isoliert als vor 20 Jahren.

Ist der Landverbrauch auch ein Nachteil? Für den Bau von Gewächshäusern muss der Boden zum Teil betoniert werden, was Ackerland zerstört.

Das ist ein wichtiges Thema, vor allem auch für die Raumplanung. Wenn man beim Aufstellen von Gewächshäusern Vorsichtsmassnahmen befolgt, ist allerdings gewährleistet, dass der Boden erhalten bleibt, auch wenn das Gewächshaus später wieder entfernt wird. Darauf wird heute grosser Wert gelegt.

