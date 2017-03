Fake News Die Meinungsmacher von Baden

In Russland gibt es viele sogenannte Troll-Fabriken. Dies sind Firmen, die mittels Sozialen Medien, Foren und Kommentarspalten die Meinung der Leser manipulieren wollen. Dies gibt es aber auch in anderen Ländern. Radio SRF hat eine vermeintliche Troll-Fabrik in Baden besucht.

Regionaljournal Aargau Soloturn, 17:30 Uhr, gutm