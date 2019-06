Aarau Behindertensport, Fricktal BSG, Wohlen BSC – Gleich mehrere Behindertensportgruppen aus dem Aargau nahmen am Eidgenössischen Turnfest in Aarau teil.

Legende: Beni Minder/SRF

Die Behindertensportler aus dem Fricktal waren zum Beispiel mit 35 Personen vertreten. Zuerst stand beim Wettkampf am Freitag Fussball in Rohr auf dem Programm. Später dann forderte Leichtathletik im Aarauer Schachen die Gruppe heraus.

Legende: ZVg/Joey Wespi

Die Gruppe Fricktal 1 zum Beispiel machte mit am Fussballparcours, der Teil des «Fit-und-Fun-Wettkampfes» ist. Die Gruppe schaffte über 100 Ballkontakte. Die Teilnehmenden sind zufrieden. «Es war gut, das Wetter nicht zu heiss. Ich habe mich gefreut nach Aarau zu kommen», sagte zum Beispiel Jan Grenacher, einer der Sportler.

Legende: ZVg/Joey Wespi

In der Reihe der Behindertensportgruppe aus dem Fricktal findet sich au ein erfahrener Sportler, Kurt Itin. Er war 1992 an den Paralympics in Barcelona mit dabei. «Das war sensationell», erinnerte sich Itin im Interview mit SRF.

Das Publikum motiviere an solchen Anlässen, auch am Eidgenössischen Turnfest, weiss Kurt Itin. Auch Präsidentin Conny Hasler freute sich, dass Behindertensport auch Teil des Eidgenössischen ist. «Ich werde oft angesprochen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind begeistert und feuern uns an. Die Behindertensportler bereichern den Grossanlass. Und es zeigt, dass man die Sportler nimmt, wie sie sind».