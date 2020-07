Der Notruf kam um 03:18 Uhr: In Zufikon stehe ein Einfamilienhaus in Flammen. Anwohner waren durch das Klirren von berstenden Scheiben geweckt worden. So meldet es die Aargauer Kantonspolizei am Freitagmorgen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstock. Mehrere Feuerwehren, unter anderem aus Zufikon und Bremgarten, standen im Einsatz. Insgesamt rund 90 Leute. Der Brand konnte erst in den Morgenstunden gelöscht werden.

Legende: Das Einfamilienhaus wurde beim Brand vollständig zerstört. zvg/Kantonspolizei Aargau

In der Brandruine fanden die Einsatzkräfte dann eine leblose Person. Die Identität sei noch nicht gesichert, heisst es auf Anfrage von SRF. Für sie sei jede Hilfe zu spät gekommen, schreibt die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet.