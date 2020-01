Seit 2002 gibt es auf dem Weissenstein offiziell eine Bike-Strecke. Doch diese ist veraltet, wird nicht mehr unterhalten und ist in einem schlechten Zustand. Die Seilbahn Weissenstein AG, welche die Konzession für eine Bike-Strecke schon vor Jahren übernommen hatte, möchte deshalb eine neue Strecke auf dem Weissenstein bauen.

Zum Ausgleich sind neue Wildruhezonen vorgesehen, allerdings in einer abgeschwächten Form. Der Kanton will mindestens in den ersten fünf Jahren auf strenge Zutrittsverbote zu den Wildruhezonen verzichten und stattdessen an die Eigenverantwortung von Bikern, Bergsteigern und Orientierungsläufern appellieren.