Der EHC Olten schliesst die Qualifikation nach einem souveränen 7:2-Sieg gegen die Ticino Rockets als Dritter ab.

Im Playoff-Viertelfinal kommt es nun zum Derby gegen den sechstplatzierten SC Langenthal.

Dies bedeutet viele Zuschauer, gute Stimmung, aber auch ein schwieriger Gegner.

Die Fans sind sich einig: Titelverteidiger Langenthal als Viertelfinal-Gegner ist super. Keine weiten Reisen, viele Fans und Spiele mit Derby-Charakter. Beim EHC Olten sieht man die Sache etwas nüchterner. «Wir hatten keinen Wunschkandidaten, mit Langenthal können wir aber gut leben», sagt Sportchef Marc Grieder.

«Es ist sicherlich speziell gegen Langenthal zu spielen. Wenn wir in den Final kommen wollen, müssen wir aber jeden Gegner schlagen können», meint Stürmer Lukas Haas. In der Qualifikation haben die Oltner Langenthal bereits in drei von vier Spielen besiegen können. Das gebe ein gutes Gefühl, mehr aber nicht, sagt Sportchef Grieder: «Es beginnt alles nochmals bei Null. Es ist wie nochmals eine Saison nach der Saison.»

Wie eine neue «Saison»

Für die neue Playoff-Saison ist man beim EHC Olten gewappnet. Der Verein war noch in einem Trainingslager. Mit dem Kanter-Sieg zum Abschluss hat man sich richtig warm geschossen. Und der EHC Olten kann auf die beste Qualifikation seit Jahren zurückblicken. So viele Punkte wie in diesem Jahr hat man seit sieben Jahren nicht mehr geholt.

Das erste Aufeinandertreffen zwischen Olten und Langenthal findet am kommenden Mittwoch um 19:45 Uhr im Oltner Stadion Kleinholz statt. Die weiteren Viertelfinal-Paarungen in der Nationalliga B lauten: Kloten-GCK Lions, Ajoie-Chaux-de-Fonds und Visp-Thurgau.