Legende:

Das Eidgenössische Turnfest findet bereits zum siebten Mal in Aarau statt. Das erste Eidgenössische wurde am 24. April 1832 in Aarau zur Gründung des Schweizerischen Turnverbandes abgehalten. Die weiteren Feste in Aarau waren 1843, 1857, 1882, 1932 und 1972.

SRF