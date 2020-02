Schneller studieren: Die Aargauer Maturandinnen und Maturanden seien überdurchschnittlich erfolgreich an den Hochschulen, das zeigt eine neue Studie, die der Kanton Aargau in Auftrag gegeben hat. Demnach hätten 85 Prozent der Aargauer Studenten nach sechs Jahren einen Bachelor in der Hand. Schweizweit seien es nur 81 Prozent.

Schneller Übertritt: Aber die Aargauer kommen nicht nur schnell zu einem Abschluss. Viele starten auch gleich nach der Kantonsschule mit einem Studium. Knapp die Hälfte der Aargauer Maturandinnen und Maturanden beginnen noch im gleichen Jahr an einer Hochschule. Nach fünf Jahren studieren seien es fast alle (98 Prozent).

Weniger Maturanden: Doch warum hebt sich die Aargauer Maturanden vom Schweizer Durchschnitt ab? Dies lässt sich nicht so einfach beantworten. Ein wichtiger Faktor dürfte sein, dass im Aargauer weniger Schüler eine gymnasiale Matura machen als der Schweizer Durchschnitt. Dadurch könnte es sein, dass nur die «besten» Jungen eine Matura machen und dann auch studieren und dies auch viel gezielter als in anderen Kantonen.

Reifere Maturanden: Daneben sieht Kathrin Hunziker, Leiterin Abteilung Berufsbildung und Mittelschule des Kantons, noch weitere Gründe. So dauert es im Aargau 13 Jahre bis zur Matura. Die Aargauer sind also reifer als in anderen Kantonen, wenn sie mit dem Studium beginnen. Zudem sei auch die Qualität der Aargauer Volksschule und der Kantonsschulen gut, findet Hunziker. Es gibt also viele Gründe, weshalb die Aargauer beim Studium schneller und erfolgreicher sind als Studenten anderer Kantone.