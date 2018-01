Seit vielen Jahren ist der Lindenberg als möglicher Standort für Windkraftwerke im Gespräch. Nun soll es im Grenzgebiet der Kantone Aargau und Luzern konkret werden. An einem Informationsanlass wurde die Bevölkerung der betroffenen Gemeinden über das Vorgehen informiert.

Legende: Damit in Zukunft Windkraftwerke auf dem Lindenberg stehen, wollen die Betreiber möglichst alle Beteiligten involvieren. IMAGO

Es ist ein Vorgehen, das ziemlich ausgeklügelt klingt. Von einem Interessengruppenprozess ist die Rede. Alle möglichen Interessenvertreter sollen involviert sein, von Anwohnern, Umweltschützern, Gemeindevertretern bis zu den Windkraftgegnern, die sich bereits formiert haben.

Louis Lutz vom Aargauer Energieversorger AEW – einem der Unternehmen, das hinter dem Windpark Lindenberg steht – ist vom aufwändigen Prozess überzeugt. Die Betroffenen sollen so früh möglich ins Boot geholt werden, damit man auch so früh wie möglich wisse, wo der Schuh drücke, so Lutz.

Im nächsten Jahr soll sich die sogenannte Begleitgruppe etwa neun Mal treffen und an diesen Sitzungen verschiedene Themen diskutieren. Dabei geht es nicht darum Entscheide zu fällen, sondern möglichst breit zu informieren. Am Ende will man wenn immer möglich gerichtliche Auseinandersetzungen wie bei anderen Projekten – wie zum Beispiel auf dem Grenchenberg –verhindern.

Im Moment befindet sich der Windpark Lindenberg noch ganz am Anfang. So ist beispielsweise noch nicht klar, wie viele Windkraftanlagen auf dem Lindenberg gebaut werden sollen, wo diese stehen werden und wie hoch die einzelnen Kraftwerke werden. Die Initianten des Projekts hoffen bis in einem Jahr Genaueres sagen zu können.