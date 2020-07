Im gesamten Kanton Solothurn gilt ab sofort ein absolutes Feuerverbot im Wald und am Waldrand.

Auch Feuerwerk ist in der Nähe von Wäldern verboten.

Damit zieht der Kanton Solothurn mit den Nachbarkantonen Aargau, Bern und Baselland gleich.

Legende: Keystone

In den vergangenen Wochen habe es keine flächendeckenden und ergiebigen Niederschläge gegeben, teilt die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mit. Dadurch sei die Waldbrandgefahr in den meisten Kantonsteilen auf die Gefahrenstufe 4 («gross») angestiegen.

Der Kommandant der Kantonspolizei habe daher für den ganzen Kanton Solothurn ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot im Wald und in Waldesnähe verfügt. Wer Feuerwerk abbrennen will, muss mindestens 200 Meter vom Wald entfernt sein.

Der Kanton Aargau hatte bereits am Dienstag die Waldbrandgefahr auf die Stufe 4 erhöht. Auch im Aargau gilt: Das Abfeuern von Raketen und Vulkanen ist nur in einem Abstand von 200 Metern zum Waldrand erlaubt. «Füürle» ist im Wald und im Abstand von 50 Metern zu Waldrändern verboten, auch bei festen Grillstellen. Die traditionellen Höhenfeuer können aber nach Absprache mit lokalen Behörden durchgeführt werden.