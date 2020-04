Spitzenköche der Genossenschaft Baseltor kochen: Die Solothurner Genossenschaft Baseltor gibt es seit 1978. Die hat rund 110 Angestellte und führt das Restaurant Hotel Baseltor («Slow Food» bei der Kathedrale), das Solheure Bar Restaurant Lounge (an der Aare), Restaurant Salzhaus («Fine Dining» zwischen 300-jährigen Mauern), das La Couronne Hotel Restaurant (Vierstern Boutiquehotel mit Restaurant). Hinzu kommt ein Cateringbetrieb. Nun kochen diese Profis der Genossenschaft im Turnus immer Dienstags, den ganzen April, für die Gassenküche Adler.

Helfen in schwierigen Zeiten: «Was könnten wir für die Gesellschaft tun, in dieser schwierigen Zeit von Corona?», das hat sich das Team von Lea Jausi, Geschäftsführerin des Salzhauses gefragt und das Kochen für die Gassenküche gefunden. Die Gassenküche selbst begrüsst den Schritt. Jedes der Restaurants der Genossenschaft kocht in einer anderen Woche für die Gassenküche. Profis kochen also für jene, die am Rande der Gesellschaft stehen. Die Gerichte können bei der Gassenküche als Takeaway mitgenommen werden.

Nicht einzige Zusammenarbeit: Die Genossenschaft Baseltor hat auch schon mit der Gassenküche zusammengearbeitet. «Wir kennen die Belegschaft, das macht vieles leichter», heisst es bei der Genossenschaft Baseltor. Eine Genossenschaft vertrete auch Werte, solche Einsätze seien wertvoll, findet Geschäftsführerin Jausi im Gespräch mit SRF.

Sternenkoch im Einsatz: Ähnliche Einsätze macht auch der Solothurner Sternenkoch Andy Zaugg. Er kocht mit vier befreundeten Köchen für die Gassenküche, aber auch für Arztpraxen und Polizisten, ein Dankeschön für deren Einsatz, zum Beispiel.