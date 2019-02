Seit 9 Jahren gibt es im Raum Baden das Projekt «Imagineering». Dabei handelt es sich um ein Jugendförderungsprojekt für technikinteressierte Kinder. Pensionierte Ingenieure, Physiker und Techniker zeigen 9- bis 11-jährigen Schülerinnen und Schülern wie Technik funktioniert. So bauen die Kinder in Workshops beispielsweise Magnete oder Elektromotoren.

Initiant dieses Projekts ist Gerhard Schmidt (roter Pullover). Er hat die Idee bei Freunden in England abgeschaut. Dort sei dieses Projekt bereits weit verbreitet. «Ich denke, dass wir als AHV-Bezüger nicht nur AHV beziehen, sondern der Gesellschaft etwas zurückgeben sollten», sagt Schmidt und widmet sich deshalb der Weiterbildung der Kinder. Es sei eine Win-Win Situation. So würden die Kinder profitieren, aber genauso er und seine zehn pensionierten Mitstreiter.

Bis jetzt waren Schmidt und seine Kollegen an vier Schulen im Raum Baden tätig. Auf Wunsch einiger Eltern ist das Projekt nun auch öffentlich zugänglich. Die Technik-Workshops von «Imageneering» finden in Räumen der ABB-Technikerschule in Baden statt. Das Projekt wird von der ABB auch finanziell unterstützt. Denn die Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen, dass solche Projekte durchaus ein Mittel gegen den Fachkräftemangel sind.

Der 83-jährige Gerhard Schmidt sieht dies genauso. Er ist davon überzeugt, dass bereits bei Primarschulkindern ein Interesse an Technik geweckt und deshalb etwas Wichtiges bewirkt werden kann. Schmidt hofft deshalb, dass sein Projekt auch weitere Kreise zieht: «Mein Wunschtraum ist, dass dieses Projekt kopiert wird und andere kommen und sich bei uns unser Know-how abholen».