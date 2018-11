Die Vorgeschichte: Der Mann hat mehrere Kinder geschändet. 2006 hat er in Starrkirch-Wil am hellichten Tag ein Mädchen in eine Baracke gelockt und missbraucht. Der Täter wurde zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nachdem der Mann die Strafe abgesessen hatte, wurde er frei gelassen.

Die Kontroverse: Laut einem Gutachten galt der Mann als rückfallgefährdet. Bei Therapien machte er nicht mit. Bis zu einer Verhandlung wegen Verwahrung wollte die Solothurner Staatsanwaltschaft Sicherheitshaft beantragen. Das Obergericht lehnte diese ab, weil es keine rechtliche Grundlage dafür gab. Der Pädophile erhielt danach noch eine Entschädigung von über 50'000 Franken.

Wieder festgenommen: Nun hat die Polizei den Mann in Olten erneut festgenommen. Dies wegen des Verdachts einer sexuellen Handlung mit einem Kind. Dies berichten Tele M1 und die Sonntagszeitung. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft.