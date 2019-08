Eine Autofahrerin war im Aargau sieben Kilometer als Falschfahrerin unterwegs.

Verkehrsteilnehmer kam es zu keinem Unfall. Ein Lastwagenfahrer stoppte die 80-Jährige schliesslich.

Die Frau bog am Mittwoch in Aarau falsch auf den Autobahnzubringer ein. Unbeirrt vom Gegenverkehr in der Autobahnausfahrt beschleunigte sie und gelangte auf die Autobahn. Dort fuhr sie bis nach Rupperswil. Beim dortigen Kreisverkehr konnte ein beherzter Lastwagenfahrer das Auto aufhalten, indem er sein Fahrzeug querstellte.

Die 80-Jährige konnte sich ihren Irrtum nicht recht erklären. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte sie an die Staatsanwaltschaft und nahm ihr den Führerausweis ab.