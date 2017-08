«Der Verwaltungsrat der FC Aarau AG reagiert auf die sportlich ungenügende Situation und stellt den bisherigen Sportchef Raimondo Ponte per sofort frei», teilt der FC Aarau mit. Neu übernimmt der 31-jährige Sandro Burki. Dieser beendet mit dem Schritt seine Fussballerkarriere. Der nun ehemalige Captain des FC Aarau sei eine Identifikationsfigur, begründet der FC Aarau die Wahl des neuen Sportchefs.



Der Wechsel sei bereits vor längerer Zeit vom Präsidium geplant worden, heisst es in der Mitteilung weiter. «Auch auf die unbefriedigenden Resultate auf dem Spielfeld will der Verwaltungsrat reagieren. So wird es bis zum Ende der Transferperioden noch zu Änderungen im Team kommen.»