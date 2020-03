Aargauer Männerhaus auf der Kippe: Die Betreiber des Aargauer Männerhauses beklagen sich über mangelnde Unterstützung durch den Kanton. Man habe vor einem Jahr auf die prekäre Lage aufmerksam gemacht, sagt Präsident Oliver Hunziker: «Die Reaktion war null.» Es fehle Unterstützung auf der ganzen Linie: Fachstellen würden betroffene Männer nicht an das Männerhaus weiterleiten, zudem müsse das Männerhaus ohne öffentliches Geld auskommen.

Umzug in den Kanton Zürich? Nun denkt das Aargauer Männerhaus über einen Umzug in den Kanton Zürich nach: «Wir haben ein Projekt am Laufen im Kanton Zürich», bestätigt Oliver Hunziker. Der Entscheid falle in der nächsten Zeit.

Kanton Aargau sieht keine Notwendigkeit: Der Kanton Aargau unterstützt das Frauenhaus finanziell, aber nicht das Männerhaus. «Wir schätzen die Situation von Männern anders ein als jene der Frauen – insbesondere bezüglich des Schutzbedarfs vor physischer Gewalt», erklärt Peter Walther-Müller, Leiter der Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten beim Kanton Aargau. Männerhaus-Präsident Oliver Hunziker kontert: «Wir reden hier von Leuten, die zu Hause raus müssen, weil es nicht mehr geht – letztlich auch, bevor sie zum Täter werden.»