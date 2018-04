Die Weintradition verbinden mit der Zirkustradition – das will die Aargauer Regierung am Winzerfest in Vevey 2019.

Die Fête des Vignerons in Vevey findet nur alle 20 Jahre statt. Das Budget für 2019 ist 70 Millionen Franken. Erwartet werden über eine Million Besucherinnen und Besucher.

Der Aargau ist am 6. August 2019 Gastkanton am Fest. Die Aargauer Regierung sieht im Auftritt in der Westschweiz eine grosse Chance für den Kanton.

Das Konzept des Aargaus heisst «Cirque d'ArgoVin». Es will die Zirkustradition des Kantons mit der Weinbautradition kombinieren.

Bild 1 / 5 Legende: Fête des Vignerons 1999: Die besten Winzer werden gekrönt und freuen sich über die grosse Auszeichnung. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Fête des Vignerons 1999: Ein Reiter auf einem Feuerpferd eröffnet die Krönungszeremonie für die besten Winzer und damit das Winzerfest. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Die Aargauer Winzer – im Bild ein Rebberg am Lägernhang über Wettingen – wollen sich in Vevey mit ihren Produkten präsentieren. SRF/Stefan Ulrich Bild 4 / 5 Legende: Die Aargauer Regierung möchte den Aargauer Zirkus- und Hochseilartisten Freddy Nock für einen Auftritt in Vevey verpflichten. Er soll über das Festgelände balancieren. Zwei Bagger sollen das Seil spannen. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Herzstück des Fête des Vignerons 2019 in Vevey ist die Arena. Sie bietet Platz für 40'000 Besucherinnen und Besucher, die dort das Festspiel sehen werden. Keystone

Die Aargauer Winzer sollen sich in Vevey ins rechte Licht rücken. Sie haben ihre Teilnahme zugesagt am Gasttag des Aargaus. Man sehe darin eine grosse Chance, den Westschweizern zu zeigen, dass auch der Aargau Topweine produziere, sagt Roland Michel, Präsident des Verbandes Aargauer Wein auf Anfrage von SRF.

Neben dem Wein soll in Vevey auch die Zirkustradition des Aargaus gezeigt werden. Der Circus Monti habe signalisiert, dass er mitmachen wolle, sagt Regierungssprecher Peter Buri auf Anfrage. Auch der Zirkus- und Hochseilartist Freddy Nock ist angefragt worden. Die Regierung möchte, dass er über das Festgelände balanciert.

Regisseur aus dem Zirkus?

Die Regierung möchte auch Roman Müller gewinnen für den Gasttag des Aargaus an der Fête des Vignerons in Vevey 2019. Müller gastierte 2013 und 2014 in der alten Reithalle in Aarau mit seiner Compagnie Trespace, einer Gruppe für modernen Zirkus. Daraus entwickelte sich ein Zirkusfestival, das zuletzt 2017 mit grossem Erfolg über die Bühne ging. Für 2019 ist eine weitere Auflage geplant.

Als die Anfrage des Organisationskomitees kam, habe man keine Sekunde gezögert mit einer Zusage für den Gasttag, sagt Regierungssprecher Peter Buri: «Das Fest gehört zum Weltkulturerbe der Unesco. Eine Million Besucher werden erwartet. Wenn man sich da präsentieren kann, ist das eine Chance, die der Regierungsrat nicht verpassen will.»