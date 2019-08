Solothurn feiert seinen Kantonaltag an der Fête des Vignerons in Vevey am 3. August. Bereits am 1. August machte sich ein Boot auf die Reise nach Vevey. In fünf Etappen auf dem Wasser und einer an Land fährt das Boot mit wechselnden Gästen an den Festort.

Legende: SRF

Die Reise steht unter dem Motto: «Chargé pour Vevey». Es ist angelehnt an den französischen Ausspruch «Chargé pour Soleure» – übersetzt mit «leicht angesäuselt». So wie es die Solothurner Weinhändler früher waren, als sie auf ihrer Reise mit Weinfässern aus der Westschweiz auf dem Wasser angeblich oft ein wenig zu viel von der eigenen Ware getrunken hatten.

Legende: SRF

Das Solothurner Boot besteht aus drei nebeneinander gebundenen Weidlingen. Darauf befinden sich mit einem Sonnedach gedeckte Tische und Bänke für die Passagiere. Gefahren wird aber nicht wie normalerweise mit Muskelkraft der Pontoniere, sondern mit Motor. «Wir haben in Erwägung gezogen, ob wir rudern und stacheln sollen. Das wäre aber zu anstrengend gewesen», meint Martin Schneider, Präsident des Pontonier Sportvereins Solothurn.

Legende: SRF

Zum Start herrschte an der Aare in der Stadt Solothurn prächtiges Wetter. Viele Schaulustige verabschiedeten das Boot um 11 Uhr mit einem Glas Wein auf die erste Etappe in Richtung Altreu. «Heute haben wir Wetterglück und morgen bei der Überfahrt sollte es auch nicht so schlecht sein», so OK-Präsident und Staatsschreiber Andreas Eng. «Es freut uns aber vor allem, dass am Samstag in Vevey gutes Wetter angesagt ist.»

Legende: SRF

An jedem Etappenort wird das Solothurner Weinschiff von einer Delegation der Standortgemeinde begrüsst und es gibt einen Apéro – mit Solothurner Wein selbstverständlich. Am ersten Zwischenhalt wurde Weisswein der Bürgergemeinde Solothurn ausgeschenkt.

Legende: SRF

Die Bürgergemeinde ist die grösste Weinproduzentin im Kanton - obwohl das Weingut gar nicht im Solothurnischen liegt. «Wir erhielten durch das Bürgerspital Solothurn insgesamt elf Hektar Reben am Bieler- und Neuenburgersee», erklärt Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger.

Legende: SRF

«Bei einer guten Ernte produzieren wir bis 100'000 Liter Wein.» Der Solothurner Bürgerwein müsse sich in Sachen Qualität nicht vor anderen Schweizer Weinen verstecken, meint Wyniger.

Legende: SRF

Die letzte Etappe des Solothurner Weinschiffs führt am 3. August von Lutry nach Vevey. Dort stösst eine 200-köpfige Solothurner Delegation zu den Passagieren des Boots.