Im Sommer zelebriert Vevey zum 12. Mal die Fête des Vignerons. Das grosse Fest der Weinbauern des Lavaux findet einmal pro Generation statt – alle 20 bis 25 Jahre. Das Budget für 2019 ist 70 Millionen Franken. Erwartet werden über eine Million Besucherinnen und Besucher.

Die Kantone sind eingeladen mitzumachen. Solothurn ist am 3. August Gastkanton am Fest, der Aargau ist am 6. August 2019.