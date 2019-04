An vielen Orten ist es wegen des warmen Frühlings trocken und es herrscht Waldbrandgefahr.

Zu sehen war dies in Selzach SO: dort brannte am Samstagabend das Schilf in einem Naturschutzgebiet.

Die Polizei geht davon aus, dass jemand eine Feuerstelle erstellte, von wo sich das Feuer ausbreitete.

Als die Feuerwehr zum Einsatzort kam, war bereits eine Fläche von 30 Quadratmetern abgebrannt.

Legende: Noch ist unklar, wer das Schilf in Brand gesetzt hat. Kantonspolizei Solothurn

Beim Feuern im Freien sollte man zurzeit vorsichtig sein. An vielen Orten in der Schweiz herrscht bereits jetzt erheblich Waldbrandgefahr. Am Jurasüdfuss besteht Stufe 3 von 5, schreibt etwa das Solothurner Amt für Militär und Bevölkerungsschutz.

Legende: An einigen Orten in der Schweiz herrscht zurzeit erhebliche Waldbrandgefahr. Bundesamt für Umwelt

Wegen des trockenen und warmen Wetters dürfte sich die Lage noch eher verschärfen. Deshalb dürfte in der kommenden Woche die Waldbrandgefahr im ganzen Kanton Solothurn auf «erheblich» steigen.