Am 30. Juni 2018 kamen sich über Zeiningen im Kanton Aargau ein Kampfflugzeug (Tiger) der Schweizer Armee und ein Segelflugzeug so nahe, dass sie fast kollidierten.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) spricht von einem «schweren Vorfall». Er ereignete sich auf einer Höhe von 1400 Metern über Meer.

Die Sust hat am Dienstag mitgeteilt, dass sie eine Untersuchung begonnen hat.

Die Sust kann noch nicht viel zum Vorfall sagen. In ihrem Vorbericht steht nur, dass sich die Beinahe-Kollision am 30. Juni 2018 um 12.33 Uhr ereignete. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Patrouille Suisse an der Jubiläumsausgabe der Flugtage Schupfart ihr Können.

Dabei kam es laut der Sust bei schönem Wetter zu einer «gefährlichen Annäherung (Fastkollision)» mit dem Segelflugzeug. Am Steuer des Seglers sass ein 50-jähriger Deutscher. Er war auf dem so genannten Sonderlandeplatz Winzeln-Schramberg im Schwarzwald gestartet und befand sich im «Reiseflug». Später landete der Pilot wieder am Ausgangspunkt seines Fluges.