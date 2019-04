Nicht nur im Aargau wird derzeit Reis gesät. Auch in den Kantonen Bern, Waadt und Freiburg laufen Versuche von Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung. Und vor zwei Jahren wurde auch in der Grenchner Witi im Kanton Solothurn bereits ein Test durchgeführt, damals aber lediglich auf 2 bis 3 Aren. Mit 120 Aren ist der Versuch in Brugg der grösste.