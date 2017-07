Die 5. Wurstsalat-Weltmeisterschaft findet am Samstag, 22. Juli 2017, im Restaurant des Golfplatzes Frick statt. Wer mitmachen will, meldet sich unter www.wurstsalat-weltmeisterschaft.ch an. Neben dem Weltmeister-Titel gibt es auch noch den Publikumspreis für den kreativsten Wurstsalat zu gewinnen.