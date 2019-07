Ab August fährt die Seilbahn auf den Weissenstein an gewissen Abenden bis 23 Uhr.

Um die Abendfahrten zu ermöglichen, musste das Personal aufgestockt werden.

Damit sich das neue Angebot lohnt, braucht die Seilbahn 300 Passagiere pro Abend.

«Wir hörten in den letzten Jahren immer wieder: ‹Ach, die Bahn fährt ja gar nicht am Abend, man kommt gar nicht auf den Berg!›», erzählt Konrad Stuber, Geschäftsführer der Seilbahn Weissenstein. Nun reagiert die Bahn auf die jahrelange Kritik und erfüllt den Wunsch vieler Solothurner.

Ab August fahren die Gondeli immer am Donnerstag, Freitag und Samstag bis 20:00 Uhr, sowie von 21:45 bis 23:00 Uhr. Damit ist es möglich, in einem Bergrestaurant zu Abend zu essen, die Aussicht auf das Lichtermeer im Mittelland zu geniessen, und nach dem Dessert wieder hinunter zu fahren.

Legende: SRF

Gemäss Stuber hat sich die Bahn bislang gesträubt, die Fahrzeiten auf den Abend auszuweiten, weil auf dem Weissenstein ein Angebot fehlte, das die nötige Frequenz generiert hätte. «Die Seilbahnerei ist ein Massengeschäft. Es lohnt sich nicht, wenn wir pro Abend nur 20 bis 30 Leute haben, die rauf- und runtergondeln», meint der Geschäftsführer.

Neu gibt es allerdings auf dem Solothurner Hausberg ein solches Angebot, das die nötige Frequenz für die Gondelibahn bringen könnte. Am 1. August wird das frisch renovierte und ausgebaute Hotel Weissenstein mit Eventhalle, Aussichtsterrasse und Kinderspielplatz eröffnet.

Ob sich die Abendfahrten für die Seilbahn lohnen, ist trotz neuem Hotel aber nicht sicher. Es brauche pro Abend 300 Personen, die auf den Berg wollen, rechnet Geschäftsführer Konrad Stuber vor. Statt im Einschichtbetrieb müssen die 16 Angestellten künftig am Donnerstag, Freitag und Samstag im Zweischichtbetrieb arbeiten. Das Personal wurde um einen Mitarbeiter aufgestockt.

Und wenn es sich nicht lohnt? «In einem Jahr gehen wir über die Bücher und entscheiden, ob es ein dauerhaftes Angebot wird», sagt Stuber. All jene, die reklamiert haben, können jetzt also ein Jahr lang beweisen, dass sie tatsächlich auch am Abend mit dem Gondeli auf den Solothurner Hausberg fahren wollen.