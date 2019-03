Der Kanton Aargau blickt auf 300 Jahre Industriegeschichte zurück. Dieses reiche Erbe soll in einem speziellen Themenjahr beleuchtet und der Bevölkerung näher gebracht werden. Deshalb unterstützt der Kanton ein entsprechendes Themenjahr.

Dieses wurde vom Verein IndustrieWelt Aargau ins Leben gerufen und erhält nun zwei Millionen Franken aus dem Swisslos-Fonds. Dies teilt die Aargauer Regierung mit. Geplant sind verschiedene Anlässe unter der Dachmarke #ZeitsprungIndustrie.

Legende: Für den Einsatz in Steuerungen entwickelte die BBC in Baden um 1970 herum zahlreiche elektronische Bauteile. ZVG / ABB

So sollen im ganzen Kanton Ausstellungen, Betriebsführungen, Podiumsdiskussionen und sogar Tanz- und Theaterproduktionen organisiert werden. Dies alles an originalen Industrieorten, wie es in der Mitteilung heisst.

Im Rahmen des Themenjahres soll das kulturelle Erbe des Kantons bekannt gemacht werden - im Kanton selbst, aber auch darüber hinaus. Denn trotz langer Industrietradition habe der Aargau kein starkes Image als Industriekanton, finden die Verantwortlichen.

Am Themenjahr haben bereits verschiedene Akteure ihre Teilnahme bestätigt. So unter anderem die ABB Technikerschule, General Electric, das Hightech Zentrum Aargau und die Glockengiesserei Rüetschi. Das Themenjahr ist vom September 2019 bis November 2020 geplant.