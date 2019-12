Die Turnhalle ist komplett zerstört. Der Schaden sei gross, teilt die Kantonspolizei mit.

Menschen wurden beim Brand nicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt.

In Holderbank sind die Turnhalle, das Gemeindehaus und das Schulhaus zusammengebaut. Der Brand zerstörte die gemeinsame Heizung, die sich im Untergeschoss der Halle befand.

Die Auswirkungen des Brandes sind gravierend. Weil die Heizung nicht mehr funktioniert, können die Kinder seit Dienstag nicht mehr zur Schule gehen. Auch die Gemeindeverwaltung funktioniert nur noch sehr eingeschränkt, weil die Büros kalt sind. Die Gemeindeschreiberin musste ihr Büro räumen, da es durch Löschwasser beschädigt ist.

Wir können das Gemeindehaus und das Schulhaus nicht mehr heizen.

Gemeindeammann Herbert Anderegg spricht davon, dass ein wichtiger Teil der Gemeinde-Infrastruktur zerstört worden sei. In die Turnhalle integriert war ein Vereinszimmer. Die Vereine hätten nun keinen Treffpunkt mehr. Und das Dorf habe keinen Raum mehr, um Gemeindeversammlungen abzuhalten.

Ganz zu schweigen davon, dass die Kinder nicht mehr in den Turnunterricht gehen könnten. Holderbank hat nur eine einzige Turnhalle. Ausweichen in einer andere Gemeinde sei kaum möglich, sagt Anderegg im Gespräch mit SRF, weil die Turnhallen in der Umgebung stark belegt seien.

Ein Wiederaufbau der Halle müsse sorgfältig geplant werden. Das Gebäude habe Jahrgang 1924, sagt Ammann Anderegg, es stehe unter Denkmalschutz. Man müsse jetzt mit der Gebäudeversicherung und dem Denkmalschutz Gespräche führen über das weitere Vorgehen. «Es ist ein Riesenverlust für uns.»

Grosser Einsatz der Feuerwehr

Im Einsatz waren die Feuerwehren von Chestenberg, Brugg und Lenzburg. Eine Anwohnerin hatte der Polizei gegen 3 Uhr morgens gemeldet, sie höre ein Knistern.

Die sofort aufgebotene Feuerwehr stellte dann fest, dass die Turnhalle brannte. Das Gebäude war nicht mehr zu retten. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass das Feuer auf das direkt an die Turnhalle angebaute Gemeindehaus übergriff. Die Kantonspolizei Aargau teilt mit, dass die Ermittlungen laufen, um die Ursache des Brandes herauszufinden. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.