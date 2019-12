Mehr aus dieser Rubrik

Heizung in schlechtem Zustand: Die Heizung im Gemeindehaus in Wangen bei Olten ist in einem sehr schlechten Zustand: «Es ist wirklich Mätthaus am Letzten, wir müssen die Heizung ersetzen», sagt Gemeindepräsidentin Daria Hof zu SRF. Aktuell wird mit Öl und Gas geheizt, die Gemeinde hat sich aber auch Alternativen aufzeigen lassen. Den Finanzen zuliebe habe sich der Gemeinderat aber schliesslich dafür entschieden, die Heizung 1 zu 1 zu ersetzen, erklärt Hof. Die Gemeinde hat sich also gegen eine Umstellung auf erneuerbare Energien entschieden.

Man muss auch im Kleinen anfangen. Die Gemeinden sollten ein Vorbild sein.

Bevölkerung interveniert: Martin Blapp, der in Wangen bei Olten wohnt, konnte diesen Entscheid nicht nachvollziehen. Er reichte zwei Motionen ein, zusammen mit drei weiteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. «Das Klimathema ist aktuell in aller Munde und man muss auch im Kleinen anfangen. Die Gemeinden sollten hier auch als Vorbild vorausgehen», begründet Blapp diesen Schritt. Blapp und seine Mitstreiter hatten damit Erfolg, an der Gemeindeversammlung wurden ihre Motionen angenommen.

Legende: Die Energiefachstelle des Kantons Solothurn freut sich über Gemeinden, die vom Heizöl wegkommen. Keystone

Freude bei beim Kanton: «Wir begrüssen den Entscheid von Wangen bei Olten, hier eine Vorbildfunktion einzunehmen», freut sich Urban Biffiger, Leiter der Energiefachstelle des Kantons Solothurn. Es sei extrem wichtig für den Erfolg der Klima- und Energiestrategie 2050, dass die öffentliche Hand als Gebäudebesitzerin diese Vorbildfunktion wahrnehme. Der Kanton wolle hier als gutes Beispiel vorausgehen, wichtig sei aber eben auch, dass die Gemeinden mitziehen würden.

Heizungen werden immer noch häufig 1 zu 1 ersetzt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Wie viele Gemeinden mitziehen und zum Beispiel beim Ersatz einer alten Heizung auf erneuerbare Energien umstellen, dazu hat man beim Kanton Solothurn keine genauen Zahlen. Dies sei den Gemeinden selber überlassen, sagt Urban Biffiger, Leiter der Energiefachstelle. Fakt sei aber: Im Kanton gebe es noch 45'000 fossile Heizungen, bei Gemeinden, Privaten aber auch im Gewerbe. Pro Jahr würden rund 900 davon ersetzt, in den meisten Fällen jedoch 1 zu 1. Das heisst, dass Öl- und Gasheizung durch Öl- und Gasheizung ersetzt werden. Nur zehn Prozent würden durch erneuerbare Systeme wie Wärmepumpen, Holz oder Fernwärme ersetzt, dies sei natürlich sehr wenig, hält Biffiger fest.

Gemeindeversammlung mit Kosten überzeugt: Martin Blapp ist erfreut, dass seine Gemeinde nun auf eine ökologische Wärmepumpe setzt. Seine Mitbürger konnte er nicht mit Umweltargumenten sondern mit finanziellen Argumenten überzeugen. Denn: eine ökologische Wärmepumpe ist nur bei der Anschaffung teurer als eine fossile Heizung. Über die Jahre sei sie jedoch billiger. Ein Fakt, den man auch bei der Energiefachstelle des Kantons Solothurn bestätigt.