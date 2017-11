André und Remo Keller sorgten an den Schweizermeisterschaften im Geräteturnen in Wettingen für eine Überraschung.

Was für eine Überraschung an den Schweizermeisterschaften im Geräteturnen im Tägerhard in Wettingen. Die Brüder André und Remo Keller vom STV Wettingen trauten ihren Augen wohl selber nicht, als sie am Samstag nach dem Einzelwettkampf die Resultate erfahren. Die beiden hatten die exakt gleiche Punktzahl erzielt und standen gemeinsam auf dem zweiten Podestplatz. «Es war ein super Gefühl, auf dem zweiten Podestplatz zu stehen gemeinsam mit meinem Bruder und das noch vor heimischem Publikum», beschreibt André Keller den aussergewöhnlichen Moment.

Im Mannschaftswettkampf Podest knapp verpasst

Am Sonntag standen die Brüder gemeinsam mit ihren Teamkollegen Florian Süess, Simon Müller und Severin Egloff im Mannschaftswettkampf im Einsatz. Das Ziel von einem Tabellenplatz haben sie aber knapp verpasst. Wie das zweite Aargauer Team belegten sie am Ende den 4. Rang.