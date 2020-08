12 Kandidaten wollen in die Aargauer Regierung

Wen können die Aargauerinnen und Aargauer in die Regierung wählen? Seit Freitagmittag ist dies klar. Insgesamt bewerben sich fünf Frauen und sieben Männer um die fünf Sitze. Die Wahl ist dann am 18. Oktober.

Die Bisherigen: Die grösste Chance haben die bisherigen Regierungsräte. Von ihnen treten Markus Dieth (CVP), Stephan Attiger (FDP), Alex Hürzeler (SVP) und Jean-Pierre Gallati (SVP) nochmals an. Urs Hofmann von der SP verzichtet auf eine erneute Kandidatur.

Legende: Keystone

Die Aussichtsreichen: Im Rennen um den freien Sitz haben die Kandidierenden der SP und der Grünen die besten Chancen. Für die Sozialdemokraten tritt Fraktionschef Dieter Egli an. Die Zofinger Stadträtin Christiane Guyer will ebenfalls in die Regierung. Sie hat von allen Frauen sicher die besten Chancen.

Legende: SRF

Die Aussenseiter: Kaum eine Wahlchance dürften die anderen Kandidatinnen und Kandidaten haben. Es sind dies die drei Jungsozialistinnen Zoe Sutter, Patricia Hegglin und Cybel Dickson. Zudem machen auch Therese Schöni (LOVB), Stephan Zurfluh (i54.ch) und Pius Lischer (Für Freiheit und Verantwortung) bei der Regierungswahl mit.