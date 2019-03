Das Kantonsspital Aarau baut in den nächsten Jahren ein neues Zentralgebäude sowie weitere Bauten. Diese kosten rund 700 Millionen Franken. Das KSA ist eine privatrechtliche Aktiengesellschaft und zuständig für die Finanzierung der Neubauten. Der Aargau ist Alleinaktionär der KSA. Weil das Neubauprojekt sehr gross und wichtig ist, schaut die Regierung bei den Finanzen dem KSA genau auf die Finger. Kürzlich hat ein Bericht von Pricewaterhouse Coopers aufgezeigt, dass das KSA die Neubauten stemmen kann, aber nur, wenn es in Zukunft sehr viel effizienter arbeitet. Der Regierungsrat teilt nun mit, dass er in der heissen Phase der Investitionen und der Finanzierung eine «Anpassung im Beteiligungsmanagement » beschlossen habe. Das KSA ist eine von vielen «Beteiligungen» des Kantons. Nach den Richtlinien der Public Corporate Governance gibt es immer ein Departement, das in der Sache zuständig ist. Im Fall des KSA ist das das DGS. Das bleibt auch so. Nur für die finanziellen Fragen sei neu das Finanzdepartement zuständig, teilt die Regierung mit. Das DGS bleibe aber in das Beteiligungsmanagement einbezogen, teilt die Regierung mit. Im Klartext heisst das: Das Dossier KSA wird Franziska Roth nicht enzogen, weil das rechlich gar nicht möglich ist.