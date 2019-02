Kanton Aargau übernimmt das Ruder: Bei der grössten Reserve an Industrieland in der ganzen Nordwestschweiz, dem Sisslerfeld, übernimmt der Kanton die Federführung. Ziel sei, «die Baureife und Marktfähigkeit künftiger Baufelder im Sisslerfeld herzustellen», heisst es in der Mitteilung des Kantons vom Dienstag.

Schritt zurück: Eigentlich waren die Beteiligten davon ausgegegangen, dass das Sisslerfeld bereit sei für den Verkauf an Interessenten. Erste Erfahrungen und eine Expertise von Fachleuten hätten allerdings gezeigt, dass dies nicht der Fall sei, heisst es bei der zuständigen Sektion im Baudepartement.

Gemeinsame Planung: Beteiligt an der Planung sind neben dem Kanton auch die Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein, sowie der Regionalplanungsverband Fricktal Regio. Auch die Grundeigentümer sollen sich beteiligen können. Zudem werden auch die deutschen Behörden einbezogen. Dabei geht es um den im Richtplan langfristig angestrebten neuen Rheinübergang im Sisslerfeld.