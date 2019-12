Kaum günstige Zimmer: Als Student kennt man das Problem: es ist sehr schwierig in der Nähe der Universität oder Fachhochschule ein Zimmer zu finden. Dies liegt oft nicht nur am Preis. Sondern auch an den Vermietern, die Personen suchen, die ein paar Jahre bleiben. Dies ist auch in Brugg nicht anders.

Grosses Projekt: Der Verein für studentisches Wohnen Region Brugg-Windisch schafft hier Abhilfe. Bisher vermietet der Verein Zimmer an die Studenten der Fachhochschule Nordwestschweiz weiter. Künftig will er sogar eine eigene Studentensiedlung bauen. In dieser soll es 100 Zimmer, Gemeinschaftsräume und schnelles Internet geben.

Legende: So war die Studentensiedlung ursprünglich geplant. Das neue Projekt dürfte jedoch ähnlich werden. ZVG

Schwierige Standortsuche: Das Projekt war auch schon recht weit vorgeschritten. «Der Grundeigentümer hat aber sein Angebot zurückgezogen», sagt der Vereinspräsident Kurt Schneider gegenüber SRF. Deshalb sucht der Verein zurzeit ein neues Grundstück. Entsprechende Gespräche laufen.

Schnelle Realisierung: Sobald der Standort feststeht, könnte es schnell gehen. Die Finanzierung sei bereits gesichert, versichert Schneider. Deshalb könnten die Bauarbeiten zügig starten. Es soll dabei nicht einfach nur eine Containersiedlung geben, sondern normale Bauten aus Beton oder Holz.