Solothurner Sänger in der New Yorker Carnegie Hall

Zehn Sängerinnen und Sänger des Katholischen Kirchenchors Langendorf (SO) standen auf der Bühne der New Yorker Carnegie Hall.

Am Martin Luther King Day (20. Januar) sangen sie zusammen mit fast 300 anderen Teilnehmenden. Aufgeführt wurde «Miserere», das neue Werk des Komponisten Karl Jenkins.

Die Solothurner hatten sich zusammen mit Sängerinnen und Sängern zweier anderer Schweizer Chöre vorbereitet. Geleitet hat die Delegation Dirigent Florian Kirchhofer aus Luterbach.

Legende: Die Schweizer Delegation mit Komponist Karl Jenkins. ZVG/Florian Kirchhofer

Auf der Bühne der berühmten Carnegie Hall zu stehen sei ein sehr besonderer Moment gewesen, meint Florian Kirchhofer. Die vielen Zuschauerplätze und die Balkone in der grossen Halle seien eindrücklich. Trotz der Grösse sei die Akustik in der Halle ausgezeichnet. Er sei in der hintersten Reihe des Chors gestanden und habe trotzdem alles aus der vordersten Reihe gehört.

Die rund 30 Schweizer Sängerinnen und Sänger seien nicht etwa im Hintergrund aufgetreten, so Kirchhofer. Sie hätten einen aktiven Teil des Werks gespielt – zusammen mit den rund 300 Personen aus Chören aus der ganzen Welt. Besonders sei auch die Begleitung durch nahöstliche Musikinstrumente gewesen. Ein solches Klangerlebnis habe man bei den Proben in der Schweiz nie so intensiv erleben können. Geübt hatten die Solothurnerinnen und Solothurner zusammen mit den anderen Schweizern seit Oktober.