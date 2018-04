Der Sieger des vierten Spiels der NLA-Abstiegsrunde heisst GC Amicitia Zürich.

Der TV Endingen unterlag am Samstagabend zuhause den Zürchern 17:21.

Damit kommt es nun zum alles entscheidenden fünften Spiel.

Legende: Der TV Endingen hat auch den zweiten Matchball vergeben. ZVG/Alexander Wanger

2:0 führte der TV Endingen in der Best-of-Five-Serie gegen GC Amicitia Zürich. Das dritte Spiel entschieden allerdings die Zürcher für sich. Und auch im vierten Spiel haben die Aargauer nun den vorzeitigen Ligaerhalt verpasst. Damit steht es in der Serie 2:2. Am nächsten Sonntag kommt es folglich zur Finalissima – allerdings auswärts in Zürich.