Brand in Asylunterkunft

Ein Brand hat am Dienstagnachmittag die Asylunterkunft in Dornach SO vorläufig unbewohnbar gemacht. Die drei anwesenden Personen konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Es gab keine Verletzten.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Bewohner der Asylunterkunft an der Gempenstrasse für den Brand verantwortlich sein, wie die Solothurner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Gemeinde Dornach platzierte die insgesamt zwölf Asylsuchenden aus der Unterkunft um. Die Polizei kann die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffern.