Die erwartet hohen Wassermengen seien in der Nacht wie erwartet eingetroffen, sagt Silvio Moser, Pikettdienst Hochwasser Kanton Aargau, am Dienstagmorgen gegenüber SRF. In der Aare habe man Abflussspitzen von 1000 Kubikmeter pro Sekunde gemessen, im Rhein 3060 Kubikmeter pro Sekunde.

Die mobilen Hochwasserschutz-Sperren in Brugg hätten das Wasser knapp nicht berührt, in Wallbach im Fricktal jedoch schon, so Moser weiter. Die Installation der Hochwasserschutz-Schläuche sei deshalb an beiden Orten richtig gewesen. Im Rhein erwarte der Kanton noch viel Wasser aus der Thur, das Wasser bleibe in den nächsten Stunden dort deshalb hoch. Aare, Reuss und Limmat würden nicht mehr weiter steigen, so der Experte.

Anspannung am Montag

Der Regen der letzten Tage hat die Pegelstände der Flüsse ansteigen lassen. Für den Rhein im Kanton Aargau galt am Montag Gefahrenstufe 3 von 5, dies bedeutet erhebliche Hochwassergefahr. Für die Aare galt die Gefahrenstufe 2, mässige Hochwassergefahr.

Zusammen mit den Niederschlägen der letzten 48 Stunden habe die Schneeschmelze zu einem Ansteigen der Wasserstände in den Gewässern auf der Alpennordseite geführt, teilte der Kantonale Führungsstab (KFS) am Montag mit.

«Beaver-Schläuche» wurden verlegt

Am Hochrhein war das Abflussniveau weiterhin überdurchschnittlich hoch. Vielerorts herrschte eine starke Bodenfeuchte, was zu einer hohen Abflussbereitschaft führte. Es sei nicht auszuschliessen, dass die Pegelstände stärker ansteigen werden als derzeit erwartet, warnte der KFS am Dienstag.

Legende: Auch die Suhre bei Buchs führt viel Wasser. Der Pegelstand ist aber noch nicht alarmierend. SRF

Der Führungsstab beschloss auf Antrag der Regionalen Führungsorganisation Unteres Fricktal in den gefährdeten Uferzonen der Gemeinde Wallbach, am Rhein die mobilen Hochwasserschutzelemente (Beaver-Schläuche) aufzustellen.

Auch aus der Region Brugg ging eine Anfrage nach Unterstützung ein. Das Regionale Führungsorgan Brugg Regio lässt im Brugger Schachen Beaver-Schläuche verlegen.

Legende: Die Reuss bei Windisch. Noch gibt es hier keine Hochwasserwarnung. SRF

Wegen des vielen Wassers wurde auch die gesamte Schifffahrt auf dem Rhein am Nachmittag eingestellt. Zwischen Rheinfelden und der Schleuse Kembs (F) ist der Fluss gesperrt. Die Sperrung erfolgte, nachdem der Pegel die kritische Marke von 820 Zentimetern überschritten hat.

Situation im Kanton Solothurn

Auch im Nachbarkanton Solothurn ist die Lage angespannt. Aktionen seien momentan zwar noch keine am laufen, man stehe aber in Kontakt mit dem Bund, heisst es beim kantonalen Führungsstab auf Anfrage. Flüsse seien noch keine über die Ufer getreten.

Bei der Polizei gingen allerdings rund 50 Meldungen ein, unter anderem wegen Wassers in Kellern. Betroffen sei vor allem der westliche Kantonsteil. Rund 20 Feurwehren stehen im Ensatz. In Schnottwil im Bucheggberg ist laut der Kantonspolizei zudem eine Strasse wegen Schlamms gesperrt.