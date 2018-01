Ein Erdrutsch hat am Montagabend einen Zug bei Lommiswil SO zum Entgleisen gebracht. Drei Waggons wurden aus den Schienen gehoben, Fahrleitungsmasten verbogen.

Verletzt wurde laut Kantonspolizei Solothurn niemand. Neben dem Lokführer war eine Passagierin im Zug.

Die Bergung des Zugs gestaltet sich schwierig. Die Bahnstrecke bleibt laut SBB zwischen Langendorf und Oberdorf bis und mit Freitag unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse.

Die Strecke Solothurn-Moutier gehört der BLS. Betrieben wird die Bahnlinie aber von der SBB.

Nicht nur in Lommiswil haben die starken Regenfälle Schäden angerichtet. Die Kantonspolizei Solothurn hat am Montag rund 100 Meldungen erhalten. In den meisten Fällen ging es um Wasser, das in Gebäude eingedrungen ist. Betroffen war vor allem die Region zwischen Grenchen und Solothurn.

In Schnottwil löste sich am Montagnachmittag Geröll und blockierte die Bernstrasse. Eine Autolenkerin hielt deshalb an. Später löste sich erneut Material und erfasste das Auto. Die Fahrerin blieb unverletzt.