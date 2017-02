Fasnacht 2017 Hexen und Raketen: Buntes Potpourri am Umzug in Bremgarten

Heute, 19:52 Uhr, aktualisiert um 19:57 Uhr

Knapp 50 Nummern, etwa zwei Stunden Unterhaltung: Der Fasnachtsumzug in Bremgarten lockte am Sonntagnachmittag ein grosses Publikum ins Städtchen an der Reuss.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, velm