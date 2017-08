800'000 Tischbomben produziert die Constri AG in Schinznach-Dorf jährlich. Für das Silvester-Geschäft laufen die Maschinen auf Hochtouren.

Maurice Regel leitet das Marketing und den Verkauf des Familienunternehmens Constri AG in der Aargauer Gemeinde Schinznach-Dorf. Seit 45 Jahren ist die Constri AG im Tischbomben-Geschäft. Unterdessen ist sie der letzte verbleibende Schweizer Produzent. Auch die Kunststoff-Teile der Tischbomben werden in der Fabrik im Aargau gefertigt.

Rund 70 verschiedene Tischbomben hat die Constri AG im Sortiment. Abnehmer sind die bekannten Detailhändler in der Schweiz, das Familienunternehmen exportiert aber auch in den europäischen Markt. Die Hülle der Tischbomben wird maschinell produziert, ebenso die Etikettierung.

«Die Lebenszeit einer Tischbombe ist in der Regel rund drei Jahre. Danach verlangt der Markt eine neue Idee», so Maurice Regel. Seine Hauptaufgabe ist es denn auch, neue Designs und Inhalte zu kreieren. Eine perfekte Tischbombe macht für ihn nicht nur «Päng», wie er sagt, sondern sie animiert dazu, sich etwas länger mit ihr zu beschäftigen. Regel hat deshalb auch Tischbomben mit Stofftieren produziert, welche zu Sparschweinen umfunktioniert werden können.

Ein grosser Teil der Produktion erfolgt in Handarbeit. Hierbei müssen die Angestellten gewisse Vorgaben beachten, schliesslich hantieren sie teilweise mit Schiessbaumwolle. Genau dieser Teil der Arbeit erfolgt in einem separaten, sicheren Raum. Handy müssen draussen bleiben. In einem Testlabor wird jede Stunde eine Tischbombe gestestet, ob sie richtig funktioniert.