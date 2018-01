Im Aargau steigt die Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte auf 3,3 Prozent

Der Aargau liegt damit über dem Schweizer Durchschnitt (3,2 Prozent)

Im Kanton Solothurn legt die Quote ebenfalls um 0,2 auf 2,9 Prozent zu

Ende Dezember waren sowohl im Aargau als auch im Kanton Solothurn mehr Personen ohne Arbeit. In beiden Kantonen stieg die Quote um 0,2 Prozentpunkte. Im Aargau liegt sie neu bei 3,3 Prozent, im Kanton Solothurn bei 2,9 Prozent.

Insgesamt sind im Aargau 11'925 Personen als arbeitslos registriert. Das sind fast 700 mehr als noch einen Monat zuvor, teilt das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit mit. Als Grund für den Anstieg nennt das Amt saisonale Gründe.

Regional grosse Unterschiede

Am höchsten ist die Arbeitslosenquote im Bezirk Kulm (3,8 Prozent). Ebenfalls über dem kantonalen Durchschnitt liegen Zurzach und Baden (je 3,6 Prozent). Am wenigsten Arbeitslose sind im Bezirk Muri registriert (2,4 Prozent).

Im Kanton Solothurn sind es 4193 Arbeitslose. Das sind 324 mehr als im Vormonat. Am grössten ist die Arbeitslosigkeit dabei in der Region Grenchen (3,7 Prozent). Am tiefsten ist sie in der Region Thierstein/Dorneck (2,4 Prozent).