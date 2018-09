Die Oltner Holzbrücke wird saniert für insgesamt 1,8 Millionen Franken. Der Stadtrat hat seine Pläne vorgestellt.

Bei der Sanierung werden die Brandschäden beseitigt und alle drei Holzpfeiler ersetzt. Zudem wird der Einbau einer Sprinkleranlage unter dem Holzboden geprüft.

Im März hatte ein Brand die Brücke schwer beschädigt. Ein erneuter Brand im August verlief glimpflich.

Noch ist nicht definitiv klar, ob die alte Holzbrücke zusätzlich zur Brandmeldeanlage neu auch eine Sprinkleranlage erhält. Im Moment werde das mit Spezialisten abgeklärt, sagte Marcel Dirlam, Bauingenieur bei der Stadt Olten gegenüber Radio SRF.

Einer der wichtigsten Punkte zum Verhindern eines Brandes sei aber das regelmässige Putzen. Die Flammen würden sich in der Mischung aus Konfetti, Staub und Spinnweben schnell ausbreiten. Dies will die Stadt durch gründlicheres Putzen auch unter der Oberfläche in Zukunft verhindern.

Das Sanierungsprojekt für die alte Holzbrücke geht als nächstes ins Gemeindeparlament. Läuft alles wie geplant, kann bereits im Januar mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Bei der Stadt rechnet man mit vier bis sieben Monaten Bauzeit. In dieser Zeit soll die Brücke offen bleiben, und nur an einzelnen Tagen geschlossen werden.