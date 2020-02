SPS ist die grösste börsenkotierte Immobilienfirma der Schweiz. Sie hat ihren Hauptsitz in Olten. Die Firma hat einige grosse Bauprojekte realisiert wie den Messeturm in Basel, sowie das Sihlcity und den Prime Tower in Zürich. Swiss Prime Site besass Ende des vergangen Jahres Immobilien im Wert von fast 12 Milliarden Franken.

Zur SPS-Gruppe gehören auch das Warenhaus Jelmoli, die Immobilien-Dienstleisterin Wincasa sowie das Unternehmen Tertianum, welches im Bereich Wohnen im Alter aktiv ist.