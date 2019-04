In eigener Sache

Zum ersten Mal gewinnt ein Fernsehkorrespondent von SRF den regionalen Medienpreis in der Kategorie «Foto». Bähram Alagheband hat die Jury mit seinem Bild aus der Sondermülldeponie Kölliken überzeugt. Es sei eine «Momentaufnahme vom fast abgeschlossenen Rückbau» entstanden, heisst es in einer Mitteilung des Vereins Medienpreis Aargau/Solothurn.

Legende: Dieses Bild hat den Medienpreis Aargau/Solothurn 2018 in der Kategorie Foto gewonnen. SRF/Bähram Alagheband

Das Bild wurde online im Juni 2018 auf dieser Website (siehe Link) publiziert. Bähram Alagheband arbeitet – wie alle Journalistinnen und Journalisten der SRF-Regionalredaktion – sowohl für den «klassischen» Verbreitungskanal (Fernsehen und Radio) als auch für den regionalen Internet-Auftritt von SRF.

Radiopreis für Reportage über Sozialhilfe-Ausstieg

In der Kategorie Radio wird ein Beitrag der Sendung «Regionaljournal Aargau Solothurn» von SRF 1 ausgezeichnet, der im Oktober letzten Jahres ausgestrahlt wurde. Redaktionsleiter Maurice Velati portraitiert darin einen jungen Sozialhilfeempfänger, der mit 23 Jahren noch keinen Lehrabschluss hat.

Der junge Mann kann diesen Abschluss nun nachholen, dank eines sozial engagierten Recycling-Unternehmers im Freiamt und dank professioneller Begleitung durch einen Coach im Auftrag der Gemeinde.

Legende: Die Preisträger v.l.: Mathias Plüss, Maurice Velati, Matthias Achermann, Bähram Alagheband, William Stern. ZVG

Förderung der regionalen Berichterstattung

Die Medienpreise 2018 wurden am Montagabend an einer Feier im Stadttheater Olten verliehen, die vom Aargauer Landammann Urs Hofmann eröffnet worden war. Die Preise in fünf Kategorien (Online, Print, Foto, Radio, TV) sind insgesamt mit 15'000 Franken dotiert und werden von den regionalen Medienunternehmen und den beiden Kantonen Aargau und Solothurn finanziert.

Die weiteren Gewinnerinnen und Gewinner Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sparte Print: Mathias Plüss, freier Journalist, für Artikel «Relativ verliebt» über die Liebesbriefe von Albert Einstein an seine Aarauer Jugendliebe, im «Das Magazin»

Mathias Plüss, freier Journalist, für Artikel «Relativ verliebt» über die Liebesbriefe von Albert Einstein an seine Aarauer Jugendliebe, im «Das Magazin» Sparte Online: William Stern, Reporter Watson, für Online-Beitrag «Eine vo eus - ein Besuch in Rupperswil vor dem Prozess gegen den Vierfachmörder»

William Stern, Reporter Watson, für Online-Beitrag «Eine vo eus - ein Besuch in Rupperswil vor dem Prozess gegen den Vierfachmörder» Sparte TV: Matthias Achermann, stv. Chefredaktor Tele M1, für Beitrag «Waldfriedhof wird immer mehr zum Trend» über einen Besuch im Lenzburger Wald

Matthias Achermann, stv. Chefredaktor Tele M1, für Beitrag «Waldfriedhof wird immer mehr zum Trend» über einen Besuch im Lenzburger Wald Lebenswerk: Martin Suter vom Wynentaler Blatt wurde von der Jury für sein Lebenswerk mit einem Spezialpreis ausgezeichnet.

Die Preise sollen gemäss Verein die journalistische Qualität in der lokalen und regionalen Berichterstattung fördern. Den Medienpreis Aargau Solothurn gibt es bereits zum 21. Mal.