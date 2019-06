Die Grösse macht es aus. Der Spruch ist platt, bringt die Faszination Goldwing aber ziemlich passend auf den Punkt. Bei den grossen Honda-Maschinen mit ihren 6-Zylinder-Motoren, 1800 ccm Hubraum und einem Gewicht von rund 450 Kilogramm ist es tatsächlich die Grösse, die den Unterschied zu anderen Motorrädern ausmacht.

Die Goldwing sei das perfekte Reisemotorrad für lange Fahrten, sagt Louis Burgener: «Es ist zwar eine sehr grosse Maschine, man kann aber trotzdem sportlich damit fahren. Und weil die Goldwing perfekt austariert ist, fährt sie sich einfach wie ein Velo.» Man könne im Gegensatz zu anderen Töffs ohne Probleme 800 Kilometer fahren mit der Goldwing.

Eine Goldwing bietet ungewöhnlichen Komfort für ein Motorrad, mehr wie ein Auto der Mittelklasse. Neben Radio und Navigationssystem gibt es Sitz- und Lenkerheizung und diverse andere Ausstattung. Das Cockpit präsentiert sich entsprechend gross. Die Leistung und das Gewicht machen es zudem möglich einen Anhänger anzukoppeln, so kann man mit viel Ausrüstung auf die Reise gehen.

Legende: Hanspeter Lüdin, internatonaler Repräsentant Goldwing Club Schweiz und Louis Burgener, Koordinator Goldwing Treffen. SRF

Die Goldwing sei eine eigene Faszination, sind sich Hanspeter Lüdin und Louis Burgener einig, beide sind aktive Mitglieder im Schweizer Goldwing Club. Burgener ist als Koordinator verantwortlich für das diesjährige Treffen in Brugg. Übers Wochenende erwartet er hier um die 450 Goldwing-Fahrerinnen und Fahrer. Lüdin ist als internationaler Repräsentant zuständig für den Austausch mit anderen europäischen Goldwing Clubs.

Die Goldwing-Fans kommen aus ganz Europa ans Treffen nach Brugg. Das Treffen hat am Donnerstagmorgen noch nicht offiziell begonnen, doch auf dem Campingplatz auf der Schachenwiese stehen schon erste Zelte und dazwischen Goldwings mit Nummernschilder aus Frankreich, Italien, England, etc.

Neben dem speziellen Fahrgefühl mache die Internationalität wohl auch einen grossen Reiz an der Goldwing aus, denkt Hanspeter Lüdin. Die europäische Vernetzung habe sich quasi beiläufig so entwickelt, vermutlich auch, weil die Goldwing halt ein Motorrad für längere Touren ist und somit Fahrten ins Ausland naheliegend sind.

Die Goldwing-Fans sind denn auch fleissige Auslandfahrer. Zwischen April und September finden in fast allen 26 Ländern, die im europäischen Goldwing Verband organisiert sind, Treffen statt. Regelmässige Absprachen sorgen dafür, dass es keine Überschneidungen gibt. Von Frühling bis Herbst kann man also wochenlang mit der Goldwing quer durch Europa von einem Treffen zum nächsten fahren. Die meisten würden an 3-4 Treffen nacheinander gehen, es gebe aber immer auch mal wieder Leute, die 20 und mehr Treffen besuchen, so kämen schnell um die 50'000 Kilometer zusammen, sagt Koordinator Louis Burgener.

Am Schweizer Treffen in Brugg wolle man den Teilnehmern das Land und die Region etwas näherbringen, dazu gibt es verschiedene vorgeplante Touren, welche die Goldwing Fahrer aus dem Ausland absolvieren können. Daneben möchte man auch der Bevölkerung die Faszination Goldwing etwas näher bringen, so gibt es am Freitag und am Samstag Parade-Fahrten durch Brugg.