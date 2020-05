Nein zur Volksinitiative: Der Solothurner Regierungsrat lehnt die Volksinitiative «Jetz si mir draa» ab. Die Steuerausfälle, die die Initiative zur Folge hätte, würden Kanton und Gemeinden massiv gefährden, sagte Finanzdirektor Roland Heim am Mittwoch vor den Medien. Die Umsetzung der Initiative würde zu einem Leistungsabbau vor allem bei der Bildung, im Gesundheits- und Sozialbereich sowie bei der Infrastruktur führen.

«Jetz si mir draa» Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legende: Die Initianten bei der Übergabe der Unterschriften. SRF Das Initiativkomitee mit den Kantonsräten Urs Unterlerchner (FDP, 3.v.l.), Christine Rütti (SVP, 3.v.r.) und Remy Wyssmann (SVP, 1.v.r.) fordert deutlich tiefere Einkommenssteuern im Kanton Solothurn. Die Volksinitiative verlangt, dass die Steuerbelastung ab 2023 noch maximal 20 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt liegt und bis 2030 auf den Schweizer Durchschnitt gesenkt wird. Die Forderung war in Rekordzeit von über 3000 Personen unterschrieben worden.

Regierung warnt vor Steuerausfällen: Die Solothurner Regierung rechnet mit Ausfällen von über 300 Millionen Franken pro Jahr für Kanton, Einwohnergemeinden und Kirchgemeinden. Das sei nicht einmal in guten Zeiten verkaftbar, geschweige denn jetzt zu Beginn einer Wirtschaftskrise, meint die Regierung.

Die finanziellen Auswirkungen gemäss Regierung Beträge in Mio. Franken

pro Jahr CH-Durchschnitt +20% (ab 2023)

CH-Durchschnitt (ab 2030)

Kanton -63.23 -131.50 Einwohnergemeinden -71.75 -149.20 Kirchgemeinden -11.55 -24.03 Total -146.53 -304.73

«Irreführend»: Dass die Initiative im Titel eine Steuersenkung für mittlere und tiefe Einkommen verspricht, im Initiativtext dann aber für alle die Steuern senken will, sei irreführend, kritisiert Finanzdirektor Roland Heim. Zudem würden Kanton und Gemeinden einer eigenständigen Finanzpolitik beraubt, wenn Solothurn seine Steuern immer automatisch dem Schweizer Durchschnitt anpassen müsste, wie es die Initiative verlange.

Ja zu geringerer Steuersenkung: Der Solothurner Regierung geht die Initiative «Jetz si mir draa» also viel zu weit. Die Einkommenssteuern senken will sie aber durchaus. Ein erster Schritt sei bereits mit der Unternehmenssteuer-Reform erfolgt: Rückwirkend auf Anfang Jahr wurde die Steuerbelastung der tiefsten Einkommen im Kanton unter den schweizerischen Durchschnitt gesenkt. Und noch dieses Jahr will die Regierung einen Parlaments-Auftrag umsetzen, der eine weitere Entlastung für mittlere und tiefe Einkommen im Umfang von 30 Millionen pro Jahr verlangt.

Weitere Entlastung der Einkommen geplant: Die Regierung hat zudem am Dienstag eine Steuergesetz-Revision angekündigt. Das Ziel ist, die Einkommenssteuern weiter zu reduzieren. Nächstes oder übernächstes Jahr werde man die Revision dem Volk vorlegen, sagte Finanzdirektor Roland Heim. Allerdings: Der Finanzhaushalt soll trotz Revision im Gleichgewicht gehalten werden. Das heisst: Würden die Einkommenssteuern gesenkt, würden im Gegenzug wohl Steuerabzüge (z.B. für den Arbeitsweg mit dem Auto) gekürzt und die Liegenschaften höher besteuert.

So geht es weiter: Mit der Initiative «Jetz si mir draa» befasst sich im September der Kantonsrat. Lehnt er sie ebenfalls ab, kommt das Begehren Ende November vors Volk. Sagt der Kantonsrat Ja, muss der Regierungsrat innert 15 Monaten eine Vorlage ausarbeiten. Dasselbe gilt, wenn das Volk das Begehren gutheisst.