Der Kanton Aargau hat eine Sprachlern-App entwickelt. Asylsuchende können sich so auch mit der hiesigen Kultur vertraut machen.

Asylsuchende, die über ein Smartphone verfügen, können mit Hilfe der neuen Sprachlern-App «aCHo» des Kantons Aargau erste deutsche Wörter und Sätze lernen. Und sie erhalten die Möglichkeit, sich eigenständig mit der Schweizer Alltagskultur vertraut zu machen.

Die kostenlose App «aCHo» richte sich an lernmotivierte Asylsuchende, Flüchtlinge und fremdsprachige Migranten, die eigenständig erste Deutschkenntnisse erwerben wollten, teilte das kantonale Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) am Donnerstag mit. Das digitale Lernen von Sprachen habe mit der Verbreitung von Smartphones einen starken Aufschwung erlebt.

Deutsch für den Alltag

«aCHo» besteht aus 13 Lektionen, in denen je eine Alltagssituation im Zentrum steht. Es geht etwa um das Bezahlen an der Kasse beim Einkauf, die Orientierung an der Bushaltestelle oder um einen Arztbesuch. Dabei werden 119 konkrete Begriffe und 174 Sätze vermittelt, die es ermöglichen, sich im Alltag zurechtzufinden.

Der Regierungsrat bewilligte für die App aus dem Swisslos-Fonds 200'000 Franken. An der App-Entwicklung, die neun Monate dauerte, war das Zentrum Lesen der Pädagogischen Hochschule an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) mitbeteiligt.

Wie ein Computerspiel

Das Sprachlern-App kann seit Anfang Oktober kostenlos in allen App-Stores heruntergeladen werden. Das machten bislang mehr als 400 Personen. Rund 20 Personen nutzen die App gemäss Behördenangaben jeden Tag.

Zusatzinhalt überspringen Mehr dazu am Radio Heute im «Regionaljournal» um 17:30 Uhr auf Radio SRF 1.

«aCHo» funktioniert in der Logik von Computerspielen. Der Einstieg erfolgt intuitiv durch Berühren und Wischen. Der Lernfortschritt wird laufend abgebildet und weitere Szenen (Levels) werden erst nach dem Abschluss der vorhergehenden Szene freigeschaltet. Die Grafik ist schlicht gehalten und beschränkt sich auf das Wesentliche. So ist auf den ersten Blick sichtbar, welche sprachlichen Inhalte zu lernen sind.

Für alle Fremdsprachigen

Auf Übersetzungen wird bewusst verzichtet, um mit der App Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern und Sprachen zu erreichen. Die Wörter und Sätze wurden von Schweizer Sprecherinnen und Sprechern vertont, welche in hiesigem Akzent Deutsch sprechen.

Die Lernapp «aCHo» ist mit dem schweizerischen System zur Förderung der sprachlichen Integration von Migrantinnen und Migranten des Staatssekretariats für Migration (SEM) kompatibel, das die Grundlage aller Sprachkurse für Asylsuchende bildet.